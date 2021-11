Rep. Circle lança código para boa reputação à medida das empresas nacionais

Salvador da Cunha, partner e CEO da Lift Consulting.

Códigos de reputação empresarial há muitos, mas este promete estar adaptado à realidade das empresas com atividade em Portugal. O Rep.Circle, um "centro de conhecimento para a reputação corporativa" criado em 2019 pela Lift Consulting, deu o pontapé de saída para a elaboração do Corporate Code for Reputation Excellence, um documento orientador para a "construção e gestão de uma boa reputação corporativa". O código será feito em colaboração com líderes de empresas de diversos setores.

O documento será organizado em sete pilares - Propósito, Empatia, Ambiente de Trabalho, Inovação, Sustentabilidade, Transparência e Métrica - pilares estes definidos pelo Rep. Circle e o seu conselho consultivo, formado por um grupo de 11 personalidades do mundo empresarial: Raúl Galamba, chairman dos CTT; António Saraiva, presidente da CIP; Cristina Campos, líder da Novartis em Portugal; Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde; Margarida Couto, presidente do GRACE; Nuno Fernandes Thomaz, presidente da Centromarca; pedro castro e Almeida,. CEO do Santander Portugal; Pedro 'Penalva, líder da Aon; Pedro Santa Clara, proferssor na Nova SBE; Tomás Pinto Gonçalves, gestor; Vera Pinto Ferreira, CEO da EDP Comercial.

Este esboço resultou de debates levados a cabo pela comunidade Rep.Circle, composta, avança Salvador da Cunha, partner e CEO da Lift Consulting, por cerca de 620 quadros médios e superiores de empresas, dos quais 300 líderes empresariais.

A próxima fase será a criação de grupos de trabalho para cada um dos pilares, formados por gestores de diversos setores. Estes encontros decorrerão mensalmente a partir do próximo mês de dezembro, e as reflexões deles resultantes servirão para compor o documento final do Corporate Code for Reputation Excellence , a ser apresentado em julho do próximo ano.

O objetivo é que o Código venha a ser subscrito e adotado pelas empresas em Portugal. "Será um documento acessível, no qual os gestores se revejam. Queremos que seja verdadeiramente útil, uma ferramenta para acrescentar valor à gestão", adianta Suzana Rocha Pereira, Head of Content Marketing & Reputation da Lift. A responsável sublinha que os ativos intangíveis representam atualmente 80% do valor das empresas e a reputação é o mais importante. Isto numa altura de enorme pressão para as empresas, e em que o seu propósito e papel na sociedade ganham relevância para trabalhadores e consumidores.

A reputação torna-se especialmente relevante também num contexto de falta de recursos humanos e em que as empresas concorrem para atrair talento, sublinha Salvador da Cunha. E, ao contrário do que se possa pensar, "são pouquíssimas as empresas que têm um olhar holístico sobre as questões da reputação", mesmo as grandes empresas, defende o CEO da Lift.