REPRISE e SA365 assumem comunicação digital dos centros Sonae Sierra

Centro Comercial Colombo, em Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Na sequência de um concurso lançado ao mercado, as agências Reprise Digital e SA365 assumem agora a responsabilidade da comunicação digital de todos os centros comerciais Sonae Sierra.

A Reprise passa a ter a seu cuidado e criatividade o Centro Colombo, Centro Vasco da Gama, MaiaShopping, Albufeira Shopping, ArrábidaShopping, C.C.C. Portimão, Coimbra Retail Park, Coimbra Shopping, Nova Arcada, Serra Shopping e ViaCatarinaShopping. Os restantes centros, NorteShopping, CascaisShopping, GaiaShopping, AlgarveShopping, MadeiraShopping, GuimarãesShopping, Estação Viana Shopping e Parque Atlântico, estarão nas mãos da SA365.

Para André Louraço, diretor geral da Reprise, esta "conquista" reforça o posicionamento da agência como "parceiro digital incontornável no mercado nacional". Já Maria Ribeiro, diretora de contas na SA365, afirma que a nova colaboração vem renovar o voto de confiança que a Sonae Sierra já depositava na agência. Ambos sublinham a sua aposta na criatividade e nos conteúdos de longo alcance.

"No seguimento de uma relação de longa data com a Sonae Sierra, onde assumimos a responsabilidade do relacionamento com influenciadores, embaixadores da marca e cocriadores, esta confiança renovada em nós, agora estendida à gestão digital da comunicação dos seus centros comerciais, deixa-nos muito gratos e confiantes como parceiros digitais que unem criatividade, inteligência de dados e inovação. É assim que vemos o futuro e ele continua a ser ao lado de Sonae Sierra", observa Maria Ribeiro.

"Estamos muito orgulhosos pela oportunidade de fazer parte da evolução da Sonae Sierra no seu ecossistema digital. Esta conquista vinca o posicionamento da Reprise como parceiro digital incontornável no mercado nacional. É muito lisonjeiro perceber que o mindset de performance que a Reprise aplica a todos os seus clientes é também um fator distintivo e super valorizado num projeto de criatividade e conteúdos como é o da Sonae Sierra", diz André Louraço.