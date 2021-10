Repsol com lucros de 1939 milhões até setembro

Petrolífera espanhola Repsol. © Igor Martins / Global Imagens

A Repsol obteve um lucro líquido de 1939 milhões de euros entre janeiro e setembro de 2021, resultado acima do mesmo período de 2019, antes da pandemia, quando foi de 1466 milhões de euros. Já o lucro líquido ajustado atingiu os 1582 milhões de euros, "com valores positivos em todas as unidades de negócio, impulsionado por uma gestão orientada para a eficiência, ao mesmo tempo que avança na transformação para atingir zero emissões líquidas até 2050", avança a petrolífera espanhola em comunicado. A dívida líquida da empresa caiu 9% (642 milhões de euros) nos primeiros nove meses deste ano, para os 6136 milhões de euros.

A Repsol explica que, face ao bom desempenho de todas as unidades de negócio, o conselho de administração vai "propor à próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas uma melhoria no dividendo em dinheiro de 5%, para 0,63 euros por ação, juntamente com uma redução no capital social de 75 milhões de ações, equivalente a 4,9%", lê-se na nota à imprensa.

A petrolífera anuncia ainda que "atualizou as suas ambições de acelerar a transformação para liderar a transição energética, com um aumento de mil milhões de euros em investimentos até 2025 para impulsionar a produção de eletricidade renovável e hidrogénio renovável, bem como outras iniciativas de baixo teor carbónico".

Josu Jon Imaz, CEO da Repsol, citado no comunicado, afirma que os "resultados regressaram aos níveis pré-pandémicos, impulsionados pela nossa gestão eficiente e pela implementação do nosso Plano Estratégico. Simultaneamente, continuamos a fazer progressos firmes na nossa transformação para nos tornarmos neutros em carbono até 2050".