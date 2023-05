Repsol compra 50% da elétrica espanhola CHC Energía

Dinheiro Vivo 10 Maio, 2023 • 14:14 Partilhar este artigo Facebook

A Repsola anunciou a aquisição de 50,01% do capital da elétrica espanhola CHC Energía, operação já aprovada em assembleia geral de acionistas da CIDE Servicios Comerciales S.L., proprietária de 100% da companhia.

Em comunicado, a Repsol dá conta que este acordo representa "mais um passo na estratégia de diversificação e consolidação do seu modelo, enquanto empresa multienergética" - com ofertas de combustível, eletricidade, calefação, solar ou mobilidade elétrica - , e que espera terminar o ano com 2.700 MW de capacidade instalada de geração renovável. Com esta aquisição, "soma os 350.000 de clientes da CHC Energía à sua carteira de clientes e alcança os 2 milhões de clientes de luz e gás", objetivo que havia definido no seu Plano Estratégico 2021-2025, e "consolida-se como o quarto operador de mercado em Espanha, no que diz respeito ao número de clientes de eletricidade".

"A aquisição de 50,01% da CHC Energía reforça o nosso compromisso em disponibilizar uma oferta energética múltipla e de qualidade a todas as casas e empresas da Península Ibérica. Também, demonstra a nossa aposta de proximidade aos clientes, ao incorporarmos cerca de 150 novos estabelecimentos comerciais de venda e atendimento ao cliente, especialmente em zonas rurais", refere, citado no comunicado, o diretor-geral de Clientes da Repsol, Valero Marín.

Já a diretora-geral da CHC Energía, Mariola Martínez, considera que "a incorporação da Repsol na estrutura acionista da sociedade representa um salto no nosso crescimento, em particular no desenvolvimento de novos produtos e serviços para ampliar a proposta de valor aos nossos clientes, mantendo a nossa marca e identidade próprias e fortalecendo a estrutura financeira e de gestão, para abordar com sucesso o plano de crescimento da empresa."