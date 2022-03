Repsol contrata 26 colaboradores para o Complexo Industrial de Sines

A Repsol integrou esta sexta-feira 26 novos colaboradores no complexo industrial em Sines, numa parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). A empresa do setor energético afirma em comunicado que os profissionais vão ser formados como técnicos de operação de unidades industriais e que irão juntar-se aos contratados entre o final de 2021 e o início de 2022.

Este investimento industrial de 657 milhões de euros é o maior dos últimos 10 anos em Portugal, segundo a Repsol, sendo aplicado no projeto do complexo industrial em Sines.

A Repsol vai, então, renovar os seus quadros de operadores para que possam ingressar em novas unidades industriais de Polipropileno e Polietileno Linear, que fazem parte do projeto.

O curso vai capacitar os novos colaboradores para assegurarem uma operação industrial com elevados níveis de segurança e ambiente, integridade e disponibilidade dos ativos. Os alunos vão ter aulas teóricas e práticas com formadores da Repsol, IEFP e outras entidades externas contratadas.

O diretor-geral da Repsol Polímeros, Arsénio Salvado, explica que "os formandos do curso poderão iniciar a sua carreira profissional e adquirir competências para trabalhar na Repsol e na própria indústria química. A aposta reflete o nosso compromisso com a região, com a criação de emprego de qualidade, não deslocalizável. Em Sines, estamos a formar o futuro que conta com uma química mais eficiente, a todos os níveis".