Repsol duplica lucros no primeiro trimestre de 2022

Petrolífera espanhola duplica lucros no primeiro trimestre de 2022 © Igor Martins / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Abril, 2022 • 08:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A petrolífera espanhola Repsol duplicou o lucro líquido consolidado (114,8%) no primeiro trimestre do ano, face ao mesmo período do ano passado, alcançando 1.392 milhões de euros em virtude da subida dos hidrocarbonetos.

De acordo com as informações enviadas esta quinta-feira pela companhia à Comissão Nacional do Mercado de Valores de Madrid, a Repsol duplicou o resultado líquido ajustado, que mede especificamente a continuidade dos negócios atingindo os 1.056 milhões de euros.

Por negócios, a área Exploração e Produção - que desenvolve a atividade fora de Espanha - inclui 69% do resultado líquido ajustado duplicando o resultado (123,5%) até aos 731 milhões de euros em virtude da subida dos preços.