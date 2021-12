Repsol incorpora 95.000 m3 de biocombustíveis nos combustíveis distribuídos em 2021

Laboratório da Repsol no Terminal de Líquidos de Banática, onde a empresa testa a qualidade dos combustíveis distribuídos © D.R.

A Repsol portuguesa vai fechar 2021 com 95.000 metros cúbicos (m3) de biocombustíveis incorporados nos combustíveis líquidos rodoviários distribuídos, em Portugal, anunciou a companhia esta segunda-feira. A incorporação de biocombustíveis é um dos focos da estratégia da Repsol para a transição energética, sendo que a marca atingida este ano permitiu reduzir 260 quilotoneladas de dióxido de carbono no setor dos transportes.

Em comunicado, a petrolífera, que já se assume como uma multienergética, garante que a redução da pegada de carbono "contribuiu para a descarbonização da frota automóvel portuguesa".

Citando dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) - automóveis ligeiros têm uma idade média de 13,2 anos, com 62.6% da frota acima dos 10 anos e 22,6% com mais de 20 anos; veículos ligeiros de mercadorias e pesados de passageiros com idade média a rondar os 15 anos - a Repsol portuguesa defende que Os biocombustíveis e os combustíveis sintéticos podem ser utilizados, numa lógica de transição energética, para "reduzir as emissões gradualmente, aproveitando as infraestruturas existentes".

A multienergética de origem espanhola explica que a introdução de biocombustíveis no mercado português consiste no recurso ao FAME (biodiesel) e ao HVO (óleo vegetal hidrotratado conhecido como diesel verde). No caso da Repsol, a introdução de biocombustíveis foi desenvolvida, sobretudo, no Terminal de Líquidos de Banática, em Almada.

A questão dos biocombustíveis é um dos eixos do plano estratégico da Repsol para o período 2021-2025. Mas não é o único para atingir a meta da neutralidade carbónica em 2050. "Existe todo um caminho que deverá ser percorrido para atingirmos as zero emissões líquidas até 2050. A dicotomia entre combustíveis do passado e combustíveis do futuro - muitas vezes utilizada nos discursos sobre transição energética - é contraproducente, na medida em que aponta a meta, mas não o caminho", refere Armando Oliveira, administrador-delegado da Repsol portuguesa.

"Na transição energética, não devemos dirimir nenhuma fonte de energia, mas antes partilhar uma visão mais inclusiva e capaz de acelerar a descarbonização, tornando-a, ao mesmo tempo, menos onerosa para a sociedade. Para tal, é importante a neutralidade tecnológica gizar ações que facilitem a investigação e inovação, e aproveitar as infraestruturas existentes", explica.

Ora, comprometida com a transição energética, a Repsol está a combinar a eletrificação com produtos de baixo teor carbónico. Nessa lógica, até 2025, a empresa vai investir um total de 18.300 milhões de euros, com os projetos de baixo carbono a representar 35% deste montante.

Em Portugal, para além dos combustíveis líquidos com incorporação de biocombustíveis, a Repsol "dispõe de uma das maiores redes de GPL e de AdBlue a granel. Concomitantemente, até ao final de 2022, instalará 100 postos de carregamento para viaturas elétricas", segundo o referido comunicado.

Acresce o investimento na produção de energia fotovoltaica nas instalações da Repsol. A empresa tem, atualmente, instalados 1.600 painéis fotovoltaicos, com uma capacidade de 1.100MWh por ano, que permitirão reduzir 250 toneladas de dióxido de carbono anualmente. O último investimento neste campo foi feito na Banática, com a criação de dois parques fotovoltaicos.

A Repsol relembra, ainda, que vai investir 657 milhões de euros no Complexo Industrial de Sines, na área da química, para construir duas fábricas de materiais poliméricos de alto valor acrescentado, que produzirão produtos 100% recicláveis para as indústrias farmacêutica, automóvel, alimentar.