Repsol incorporou mais de 100 mil m3 de biocombustíveis em 2022 em Portugal

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Janeiro, 2023 • 18:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Repsol indicou esta segunda-feira que terminou 2022 com mais de 100.000 metros cúbicos (m3) de biocombustíveis incorporados nos combustíveis líquidos rodoviários da marca em Portugal.

Esta incorporação permitiu "reduzir cerca de 264 quilotoneladas de CO2 no setor da mobilidade" e "contribuir, assim, para a descarbonização do transporte rodoviário em Portugal", explica o grupo do setor da energia em comunicado.

A Instalação da multienergética no Terminal de Líquidos de Banática, que se localiza no Porto de Lisboa, tem tido um papel crescente na introdução de biocombustíveis no mercado português, lê-se na nota divulgada.