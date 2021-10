Repsol investe 657 milhões na construção de duas fábricas em Sines

Sines, 22/06/2018 - Polo Industrial de Sines. ( Bruno Lisita / Global Imagens ) © Bruno Lisita / Global Imagens

A petrolífera espanhola Repsol e o Governo português vão anunciar no dia 13 de outubro um investimento de 657 milhões de euros no Complexo Industrial de Sines, que visa a ampliação daquele espaço com a construção de duas novas fábricas.

O investimento da Repsol em Sines é considerado um projeto de potencial interesse nacional (PIN), "o maior investimento industrial dos últimos dez anos em Portugal", lê-se na nota enviada à redação esta segunda-feira.

De acordo com o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, citado pela Lusa, a 8 de julho, aquando da apreciação deste investimento pelo Governo, este investimento da Repsol "vai não só contribuir para a descarbonização da economia portuguesa, como vai focar-se nos objetivos de aumentar as exportações e diminuir as importações", na balança comercial nacional.

As duas novas fábricas, cuja construção está prevista começar este ano e terminar em 2025, vão trabalhar materiais poliméricos de alto valor acrescentado, 100% recicláveis, para as indústrias automóvel, farmacêutica ou alimentar, entre outras.

"Estima-se que, em momento de cruzeiro, o impacto direto do projeto na balança comercial de bens poderá andar muito próximo dos 800 milhões de euros", afirmou Brilhante Dias em julho, sublinhando que este investimento vai "alargar a longevidade de uma instalação produtiva muito importante, que é o 'site' que a Repsol administra em Sines", permitindo posicioná-lo "como uma infraestrutura moderna num setor que tem de contribuir para a descarbonização, já que a sua base é o combustível fóssil, é o petróleo".

A cerimónia de apresentação de quarta-feira, será presidida por primeiro-ministro, António Costa, e contará com as intervenções do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, do CEO da Repsol, Josu Jon Imaz, e do presidente da Repsol, Antonio Brufau Niubó.