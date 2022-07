Repsol já comercializa eletricidade e gás verde em Portugal

Empresa espanhola já fornece eletricidade renovável em Portugal © Igor Martins / Global Imagens

A Repsol anunciou esta terça-feira que vai iniciar a comercialização de eletricidade renovável e gás natural para os seus clientes domésticos em Portugal, bem como eletricidade para empresas.

Os clientes residenciais poderão usufruir de eletricidade verde da companhia já a partir deste mês de julho. Os novos serviços podem ser contratados online, na página oficial da empresa, ou através de via telefónica, diretamente com um operador. Mediante a associação do cartão virtual de Eletricidade e Gás à aplicação Repsol Move, os aderentes poderão usufruir de descontos imediatos nos abastecimentos e reembolsos em fatura.

Com cerca de 1,5 milhões de clientes de eletricidade e gás em Espanha, a empresa revela agora a sua ambição de atingir dois milhões de clientes de eletricidade, gás natural e mobilidade elétrica na Península Ibérica até 2025, tendo por objetivo tornar-se no principal fornecedor de multienergias da Península Ibérica.

A aposta da companhia em Portugal tem sido contínua, com a Repsol a anunciar, em julho do ano passado, o maior investimento industrial dos últimos dez anos para a construção de duas novas fábricas de produtos totalmente recicláveis no seu complexo industrial em Sines.

Atualmente, a Repsol conta com mais de 3800 kw de capacidade total instalada de baixas emissões. Para 2025, o objetivo de capacidade instalada é de 6 gw e, para 2030, de 20 gw. Em 2019, a empresa anunciou o seu objetivo de neutralidade carbónica até 2050.