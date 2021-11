Repsol liga mais de 30 carregadores em Portugal até final de 2023

Armando Oliveira, administrador delegado da Repsol em Portugal, junto a uma das estações de carregamento. © Nuno Brites / Global Imagens

A Repsol vai reforçar a rede de carregadores para carros elétricos nos próximos dois anos em Portugal. Até ao final de 2023, serão ligados 33 novos postos em estações de serviço nacionais, segundo o anúncio feito nesta segunda-feira em comunicado. Cada posto de carga terá pelo menos 50 kW de potência e a origem da eletricidade será 100% renovável.

A instalação de novos postos em Portugal faz parte de um programa ibérico da empresa energética na área da mobilidade elétrica: em Espanha, serão instaladas 557 estações em áreas de serviço.

O projeto também contempla a instalação de carregadores ultrarrápidos, com potência de 180 kW.

O investimento total nesta iniciativa é de 42,5 milhões de euros, dos quais 40,7 milhões foram financiados pela entidade espanhola de financiamento de pequenas e médias empresas Instituto de Crédito Oficial. Ao orçamento ainda será acrescentada uma subvenção de cinco milhões de euros através do mecanismo Connecting Europe Facility, da União Europeia.

No final do primeiro semestre, a Repsol contava com 16 postos de carregamento em Portugal. Na altura, a empresa admitia reforçar a rede de estações de carga através da compra de operadores nacionais, segundo declarações ao Dinheiro Vivo do administrador delegado, Armando Oliveira.