Repsol quer reflorestar a Península Ibérica e já começou em Proença-a-Nova

António Victor, da Repsol, e António Pérez-Lepe, da Fundação Repsol © Rita Chantre / Global Imagens

Alexandra Costa 09 Novembro, 2022 • 15:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Repsol, através da Fundação Repsol iniciou, em Portugal, no mês passado, em Proença-a-Nova, o programa Motor Verde. Trata-se de um projeto de sustentabilidade que atua em três vertentes: reflorestação, económica e social. A vertente da reflorestação pretende não só ajudar a reter e compensar as emissões de carbono, como ajudar a reflorestar zonas onde houve incêndios ou onde se verifica o abandono de terrenos agrícolas.

A grande diferença assenta em todas as outras componentes do programa. Por um lado, trata-se de uma reflorestação em território europeu - mais precisamente ibérico - o que, por si só é invulgar - a maioria dos programas de compensação existentes fazem a reflorestação em zonas como a Ásia ou América Latina - mas, também todo o programa é muito apoiado em parceiros locais, nomeadamente as autarquias, os proprietários e associações de proprietários. Isto porque, explica António Victor, diretor de Comunicação e Relações Externas na Repsol Portuguesa o objetivo é fazer a reflorestação, de espécies autóctones - carvalho, pinheiro-bravo, medronheiro e sobreiro - em terrenos privados (com o licenciamento das autarquias), possibilitando que os proprietários beneficiem do lucro dessa plantação.

A Fundação Repsol fica responsável pela plantação e manutenção das plantas, mas é só. Os proprietários beneficiam do rendimento resultante, seja a venda da madeira ou da resina, mencionando apenas dois exemplos.

O projeto, que tem um fundo ESG de 100 milhões de euros para investimento de impacto, começou em Espanha há cerca de 30 meses e já tem plantações na Galiza, Extremadura, Castela e Leão. No total pretende-se reflorestar 70.000 hectares (no total de Espanha e Portugal), sendo que, alerta, no entanto, António Pérez-Lepe, manager na Fundação Repsol, "estamos condicionados pela aquisição dos terrenos e a obtenção dos licenciamentos".

Com isto a Repsol espera não só fazer a compensação das emissões de carbono, contribuindo para a neutralidade carbónica da empresa, mas, também, ajudar a regeneração da floresta e combater a desertificação.

Em Portugal tudo começou em Proença-a-Nova, sendo que, explica António Victor, estão em fase de contratação de terrenos e obtenção de licenças. Apesar da recetividade da autarquia o executivo da Repsol aponta que se se passar a fase de plantação - que é agora - terão de aguardar até ao próximo ano. De qualquer forma, a seguir, o pretendido é avançar para Mação.