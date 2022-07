Repsol vai apoiar startup portuguesa Jungle AI

© AFP

A Jungle AI é a única portuguesa entre as cinco startups selecionadas para o programa de aceleração de negócios da Fundação Repsol. A startup nacional destacou-se entre um total de 420 candidaturas de negócios de provenientes de 69 países.

A Jungle AI entrou na 11ª edição do Fundo de Empreendedores, a aceleradora da Fundação Repsol, que promete dar um apoio significativo às cinco startups selecionadas. Além da empresa portuguesa, foram selecionadas a norte-americana Advanced Ionics, a britânica Nuspec Oil, a espanhola Solatom e a romena Gerofest.

Numa nota enviada à redação, a Repsol explica que os projetos selecionados terão acesso a "um apoio económico de até 100 mil euros durante um ano", bem como assessoria de especialistas da petrolífera espanhola e "de uma equipa de mentores profissionais com uma ampla experiência e conhecimento tanto no setor da energia, como na gestão de negócios". Terão ainda a possibilidade de validar os projetos desenvolvidos "em casos reais, mediante testes conceptuais no centro tecnológico e de inovação da Repsol, o Repsol Technology Lab".



A portuguesa Jungle AI é apresentada como uma startup que se dedica a desenvolver software em inteligência artificial capaz de "identificar e resolver o baixo rendimento de ativos eletromecânicos em parques solares, eólicos e linhas de produção", tendo "uma grande experiência em machine learning e no âmbito da eletromecânica". No site desta startup é referido que a empresa existe desde 2017, tem uma equipa de 20 pessoas e opera em cinco países remotamente.

Há onze anos que a Fundação Repsol está a apoiar startups com iniciativas de empreendedorismo. Só o Fundo de Empreendedores já "contribuiu para o desenvolvimento de 70 startups inovadoras relacionadas com tecnologias baixas em carbono, economia circular, mobilidade elétrica e sustentável, digitalização e otimização de controle de processos industriais".

Desse apoio já resultaram mais de 850 protótipos, 230 patentes e mais de 175 milhões de euros de investimento público e privado canalizado para startups.