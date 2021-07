Repsol vai às compras em Portugal para ter postos de carregamento na rua

Armando Oliveira, administrador delegado da Repsol Portuguesa, no posto de carregamento da empresa em Torres Novas. © Nuno Brites/Global Imagens

A Repsol Portuguesa quer deixar de ser conhecida como uma mera petrolífera e transformar-se numa empresa de multienergia, com soluções para o mercado solar e os carros elétricos. A companhia espanhola vai acelerar a aposta na mobilidade elétrica com a compra de operadores de postos de carregamento nacionais. Além disso, pretende atingir os 50 instalações de carga até ao final deste ano.

"Há algumas startups que fizeram muito bem o trabalho de início, porque viram o futuro um pouco antes de nós. Mas muitos destes operadores têm dificuldades financeiras devido ao volume de investimentos elevado que tiveram de fazer. Estamos a olhar para três ou quatro empresas para entrar no mercado dos carregadores em via pública com alguma dimensão", assume em entrevista ao Dinheiro Vivo o administrador delegado da empresa.

A nível mundial, a Repsol tem 18 mil milhões de euros para investir em soluções de energias renováveis. Sem detalhar números para Portugal, Armando Oliveira assume que a empresa vai finalmente lançar-se na área dos carregamentos, seis anos depois da instalação do primeiro posto.

"Na altura, queríamos dar um sinal de vanguardismo. Depois disso, não nos preocupámos tanto com a quantidade [de postos] mas sim com a qualidade", ou seja, "não fazia sentido para nós estarmos a inaugurar infraestruturas que não tivessem procura". Liderar o mercado em número de postos está fora de causa.

Quando a Repsol carregou o primeiro carro em Portugal, os veículos ligeiros de passageiros totalmente a baterias valiam 0,4% das vendas. No ano passado, a quota de mercado subiu para 5,4%. "Se olharmos para o crescimento de veículos elétricos, a nossa estratégia está correta", conclui Armando Oliveira.

A empresa conta atualmente com 16 postos de carregamento. Com acesso público e exclusivamente em áreas de serviço, os postos têm capacidade para injetarem energia em um, dois ou três veículos ao mesmo tempo, conforme a potência. No Porto, por exemplo, o carregador tem 80 kWh de potência, mas só tem uma tomada. Em Torres Novas, há três tomadas, com potência de 43 a 50 kWh.

A energética também está envolvida na rede de carregadores Via Verde Electric. Vai instalar seis postos em autoestradas do grupo Brisa em parceria com a EDP Comercial.

No arranque dos carregadores, a empresa dividia as fatias do investimento com a EDP Comercial e a Efacec, enquanto fornecedora de carregadores. Atualmente, a Repsol é a única entidade a financiar as instalações e assume que nem sempre há lucro. "Temos de fazer uma transição tão cuidadosa que alguns destes pontos de carregamento podem perder algum dinheiro."

Entrada nas empresas

A Repsol, até agora só apostava nos carregamentos para particulares. A parceria com a DPD e a Mercedes vai criar um novo mercado para a antiga petrolífera. Num investimento de 3,6 milhões de euros, a distribuidora vai comprar 55 veículos comerciais ligeiros totalmente elétricos à marca alemã.

Durante o dia, as carrinhas vão fazer a entrega de encomendas na região de Lisboa sem poluírem o ambiente. De noite, os veículos vão receber energia em bases de carregamento com 22 kWh instaladas pela Repsol na unidade da DPD em Lisboa e que poderão ser utilizadas por até 30 veículos em simultâneo. A energética também vai fornecer os eletrões necessários para encher a bateria.

"Há mais de 30 anos que a DPD é um cliente nosso de combustíveis fósseis. Como estão a apostar nas entregas rápidas em Lisboa, tiveram interesse numa solução mais ecológica e vieram falar connosco", recorda Armando Oliveira, ele próprio dono de um automóvel híbrido plug-in, com tomada de carregamento exterior.

Para o futuro, o responsável antecipa que "a mobilidade elétrica fará parte das soluções futuras", conjugada com soluções como os combustíveis sintéticos e o hidrogénio.