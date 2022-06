Repsol vai investir mais de 35 milhões de euros no fabrico de cabos de alta pressão

© DR

A multienergética Repsol vai investir mais de 35 milhões de euros no fabrico de polietileno reticulado (XLPE), para cabos de alta e muito alta pressão. Este é um polímero utilizado no isolamento de cabos, que está entre o condutor e as camadas protetoras exteriores. A empresa, que fez o anúncio esta quarta-feira, vai construir a fábrica que terá uma capacidade anual de 27 mil toneladas e será sediada em Espanha, Tarragona. O arranque da construção está previsto para junho de 2024​​​​​​, afirma a energética em comunicado.

A tecnologia que vai fornecer várias propriedades aos cabos de alta (AT) e muito alta-tensão (MAP) é por designada Linear Short Hyperclean (LSHC), tendo esta muitas propriedades ricas, de acordo com o comunicado enviado à imprensa. Desta forma, os produtos XLPE da Repsol, prontos a usar, permitem o fabrico de qualquer tensão, oferecendo aos fabricantes um composto que inclui polímeros, peróxidos e antioxidantes.

"Esta nova gama está dividida em sete classes dentro de um polímero de base que a Repsol já produz: polietileno de baixa densidade (PEBD) ou copolímeros EBA - visará o Water-Tree-Retardant (WTR), HV (>66 kV), segmentos EVH (>220 kV) e corrente contínua (DC)", lê-se na mesma nota.

A Repsol tem vindo a crescer no mercado de fios e polímeros, tendo uma larga gama de soluções para os vários tipos de cabos como são exemplo os de energia, comunicações, e sinais, confirma o comunicado enviado às redações.