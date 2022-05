Reservas da Airbnb sobem 32% face a 2019 até março

O Alojamento Local registou um primeiro trimestre positivo com claros sinais de recuperação. As reservas na plataforma Airbnb já superaram em 32% os números registados no mesmo período de 2019, de acordo com os resultados divulgados pela empresa esta quarta-feira, 04.

A preferência por estadias fora das grandes cidades continua a ser uma tendência. Entre janeiro e março, o número de noites não urbanas disparou 80% em comparação com os três primeiros meses de 2019, já as viagens domésticas cresceram 65%.

"Ao mesmo tempo, os hóspedes estão a regressar às cidades e a atravessar fronteiras uma vez mais. As noites brutas reservadas para destinos urbanos de alta densidade cresceram 80% em comparação com o primeiro trimestre de 2021, ultrapassando os níveis pré-pandémicos do primeiro trimestre de 2019, e as noites brutas reservadas para viagens transfronteiriças triplicaram em comparação com o primeiro trimestre de 2021, regressando a níveis próximos da pré-pandemia", explica a Airbnb em comunicado.

As estadias mais longas, de 28 dias ou mais, continuam a ser a categoria de crescimento mais rápido tendo mais do duplicado face aos primeiros três meses de 2019.

A Airbnb implementou um processo mais rápido de registo para anfitriões e o programa "Perguntar a um SuperHost", dois mecanismos que têm ajudado a comunidade de anfitriões a crescer. De acordo com a plataforma de alojamento online, o tempo de espera médio para a primeira reserva é de uma semana.