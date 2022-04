Reservas em restaurantes na semana da Páscoa estão 87% acima do período pré-pandemia

Lisboa e Porto registam um aumento de reservas online de restaurantes na semana santa de 52% e 113%, respetivamente, segundo o TheFork © DR

As reservas online de restaurantes na semana santa, entre os dias 11 e 17 de abril., estão a crescer 87% face ao mesmo período do ano 2019 (antes da pandemia de covid-19), avança esta segunda-feira em comunicado a plataforma europeia de reservas TheFork.

A "gastronomia ocupa um lugar primordial nos planos dos portugueses para a Páscoa", conclui o TheFork em análise aos dados recolhidos de reservas online. A plataforma justifica, citando dados do motor de busca de voos online Jetcoast, em parte, que este aumento se deve ao facto de Portugal estar no top3 dos países mais escolhidos para visitar no sul da Europa.

Ainda na análise dos dados, o TheFork indica que os portugueses pretendem gastar, em média, cerca de 25 euros por pessoa numa refeição e que os dias mais procurados são quinta-feira, sexta e sábado ao jantar. Apenas no caso da ilha da Madeira, os dias mais procurados alteram ligeiramente para sexta, sábado e domingo.

Cozinhas favoritas dos portugueses

A cozinha portuguesa é a eleita por 31% dos utilizadores da aplicação TheFork, que já reservaram mesa para a semana santa, seguindo-se a cozinha de inspiração mediterrânica e europeia, com 19% e 7%, respetivamente.

Comparando com o ano de 2019, o TheFork revela um aumento de reservas em locais como o Funchal (ilha da Madeira) com +274%, Açores (+250%) e Faro, no Algarve (+150%). Braga, a considerada cidade pascoal do país, teve um aumento de 171%, seguida de perto por Santarém, que registou um crescimento significativo de 157%. De igual modo, as duas maiores cidades do país supera o número de reservas em relação a 2019 em 52% em Lisboa e 113% no Porto.