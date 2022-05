Resort turístico residencial nasce na zona do Seixal

Fica a 18 quilómetros de Lisboa, está localizada perto das praias da Costa Atlântica e que privilegiar um modo de vida saudável. Chama-se Herdade Monteverde, fica ao quilómetro seis da Estrada Nacional 378, na zona do Seixal, e é um resort turístico residencial, com 102 hectares e 355 unidades residenciais.

De acordo com a Homelovers e SIL, - os promotores do empreendimento - os preços das moradias isoladas começam a partir de 740 mil euros e das moradias em banda a partir de 420 mil euros.

"Por se tratar de um empreendimento residencial turístico, a Herdade Monteverde poderá ser elegível aos adquirentes de Golden Visa", explicam os responsáveis em comunicado, que adiantam que "o plano de pagamento é extremamente facilitado com entrada de pagamento de 10% e prazos de construção que variam entre 24 e 36 meses, sempre a depender da fase de licenciamento".

Em breve será lançada a terceira e última fase de venda das moradias em banda, com quatro ou seis apartamentos cada um (de T1 a T4), explicam os responsáveis.

O lançamento dos apartamentos será feito por etapas a partir do primeiro semestre de 2023 que, com tipologias de T0 a T3 e áreas privativas de 80 a 150 metros quadrados, terão vista panorâmica sobre o pinhal e a piscina, revelam os promotores, em comunicado.

Já as moradias isoladas, de tipologia T4, ficarão localizadas nos limites da área residencial com uma vista sobre o pinhal, futuro campo de Golfe e Lagos, contarão com áreas privativas a partir de 220 metros quadrados, com ou sem caves e piscinas. Estas unidades vão ser construídas em lotes de 600 a 1200 metros quadrados e terão quatro modelos de arquitetura: clássica, moderna, tradicional e contemporânea.

Segundo os promotores todas as habitações ficarão localizadas perto da área comercial, racket club e piscinas, entre outras comodidades.