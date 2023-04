Restalia fecha primeiro trimestre com três novas aberturas e aumento de vendas de 47%

Enrique Lasso, Diretor Internacional da Restalia © DR.

A Restalia, empresa espanhola detentora de marcas como 100 Montaditos, La Sureña - Jarras y Tapas, TGB -The Good Burger, Panther Organic Coffee e Pepe Taco, fechou o primeiro trimestre em Portugal com mais três aberturas e um aumento de vendas na ordem dos 47%.

Em território nacional, o valor de faturação global aumentou 46,9% em comparação com o período homólogo graças a um incremento de 25% de lojas, sendo que a venda média por local cresceu 17,5%.

Estes valores decorrem do plano de expansão que a empresa espanhola tem vindo a implementar desde outubro do ano passado, e que fez com que Portugal chegasse às 50 lojas, com a introdução da primeira loja bi-conceito e da marca Panther Organic Coffee no país.

A empresa que já tinha aberto oito novos espaços entre novembro e dezembro de 2022, continua a apostar no crescimento com as três aberturas mais recentes e prevê ainda inaugurar, pelo menos, mais cinco espaços até ao final de 2023.

Entre os cinco novos espaços estará a quinta e última insígnia La Sureña - Jarras y Tapas, que fará de Portugal o primeiro mercado internacional com a presença de todas as marcas da Restalia. A longo prazo, o grupo de restauração ambiciona ainda alcançar o marco de 100 lojas abertas até 2025 em território português.

Até ao momento, Portugal conta já com a presença das marcas 100 Montaditos, The Good Burguer, Pepe Taco e Panther Organic Coffee.

No entanto, a expansão da empresa é internacional e, só em Espanha, a Restalia abriu novas lojas em Madrid, Barcelona, Cádiz, Jerez de la Frontera, Tenerife, Castellón e Alicante, entre outros locais, além dos diferentes restylings para continuar a reformar e a renovar a imagem das marcas.

A todas estas aberturas acrescenta-se o projeto "Capitais do Mundo", recentemente anunciado com a cervejaria Heineken Espanha para promover a expansão da empresa nas principais cidades do mundo, priorizando o velho continente. Devido a esta nova parceria, prevê-se para breve uma primeira abertura da Restalia em Amesterdão.