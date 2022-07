Restauração cresceu 14,2% no ano passado à boleia da recuperação do segmento fast food

O ano passado trouxe um alívio às tesourarias das empresas de restauração que, apesar ainda de muitas restrições, registaram melhores níveis de operação comparativamente a 2020, altura em que a pandemia encerrou estes espaços. Em 2021, a restauração faturou 3,5 mil milhões de euros, uma subida de 14,2% face a 2020 mas ainda 25% aquém dos resultados de 2019, revela uma análise da Informa D&B.

Segundo a consultora, foi o segmento de fast food que mais cresceu, "devido à sua competitividade de preços e às mudanças nos hábitos de consumo da população", justifica. O volume de negócios disparou 19% em 2021, para os 1,1 mil milhões de euros, o equivalente a 31% do total do setor.

As perspetivas para este ano são positivas e antecipam uma tendência de crescimento. O delivery e o take-away continuarão na ordem do dia. Depois de ganharem expressão durante a pandemia, a entrega de comida ao domicílio ou a recolha em loja continuam a ser opções cada vez mais procuradas pelos consumidores.

"Os principais grupos de restauração no segmento de comida rápida vão continuar a ganhar peso face aos restaurantes independentes de comida tradicional. É também de assinalar a crescente digitalização de processos e o prolongamento da tendência dos serviços de entrega ao domicílio e de recolha no restaurante, em consequência das mudanças nos hábitos dos consumidores", explica a mesma análise.

Perfil do setor

A Informa D&B esclarece ainda que ose setor caracteriza por um elevado grau de fragmentação empresarial. A oferta é constituída maioritariamente por operadores independentes de pequena dimensão, em que a propriedade do capital coincide, regra geral, com a gestão da empresa, "embora nos últimos anos se observe uma tendência para a concentração do negócio nas principais cadeias de comida rápida e de restauração informal".

Em 2020, havia 32 861 empresas gestoras de estabelecimentos de restauração a operar no mercado português mais 570 mais do que em 2019, o que corresponde a um aumento de 1,8%, consolidando a tendência de crescimento observada nos anos anteriores. As cinco empresas principais por volume de negócios detinham uma quota de mercado conjunta que rondava os 14%, enquanto a quota das dez principais se situava nos 17%.