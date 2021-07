Restaurante Galeto comemora 55 anos

Dinheiro Vivo 29 Julho, 2021 • 12:20 Partilhar este artigo Facebook

O conceito veio do Brasil, trazido pelo pai do atual proprietário, que foi um dos seis sócios do projeto, e colocou os clientes sentados ao balcão, lado a lado e frente a frente, num ambiente de luxo. Foi no dia 29 de julho de 1966 e o nome vem do prato servido: um pequeno frango de churrasco, "galleto", em italiano, popularizado por aquela comunidade em terras de Vera Cruz. O espaço, pioneiro e moderno para a Lisboa da altura, foi desenhado pelos arquitetos Joaquim Bento d`Almeida e Victor Palla.

O Galeto tem sobrevivido à mudança dos tempos, incluindo à pandemia de covid-19, que atingiu fortemente o setor.

O atual dono, Francisco Oliveira, filho de um dos proprietários originais, António Oliveira, e a sua mulher, Ana Paula, trabalham diariamente na empresa. E hoje os colaboradores ofereceram-lhes um "troféu", para "demonstrar gratidão por todo o esforço numa situação tão atípica quanto a atual", diz o gerente, Tiago Romão.

A partir de hoje e durante uma semana, os clientes terão à disposição um pequeno jornal sobre a história do Galeto.