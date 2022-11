Restaurante Pinóquio reabre no Time Out Market

Time Out © Gustavo Bom / Global Imagens

O restaurante Pinóquio celebra agora 40 anos e abre no food hall do Time Out Market, em Lisboa. Este restaurante, também considerado uma das "grandes cervejarias" da capital, tem quatro décadas em cima e é um espaço com pratos típicos portugueses, segundo avança o restaurante esta quinta-feira.

O restaurante já tinha integrado o Time Out Market no ano de 2020, mas reabre agora com uma nova localização.

"O famoso pica-pau tenríssimo com batatas fritas às rodelas, o arroz de marisco, a massada de garoupa, e outros" pratos", são alguns dos pratos que compõem o menu, lê-se na mesma nota.

Um dos sócios do restaurante, Lourenço Mello Breyner, diz que: "poucas coisas nos deixam mais felizes do que proporcionar boas experiências com as especialidades do Pinóquio".

O responsável acrescenta que "a reabertura, agora, mesmo no coração do Time Out Market, vem lembrar-nos da nossa missão para lá do "nosso cantinho', nos Restauradores. Continuamos, mais do que nunca, empenhados em honrar a nossa tradição e levá-la o mais longe possível".

O Pinóquio conta com espaços na baixa de Lisboa, Praça dos Restauradores, agora junto ao Cais do Sodré e no Mercado histórico de Lisboa, finaliza o comunicado.