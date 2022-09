Restaurante XXL do chef Olivier passa agora a abrir aos almoços

© DR

O restaurante XXL do chef Olivier da Costa vai abrir portas aos clientes agora também durante o almoço a partir de 3 de outubro. O estabelecimento contará com menu executivo neste período, durante a semana.

Quase a completar um ano enquanto XXL, após ter adquirido o espaço XL em novembro de 2021, o estabelecimento é "um dos mais icónicos restaurantes de Lisboa" e vai agora ter um menu mais extenso, com sugestões do dia que combinam a entrada, prato e bebida por 28 euros.

O chef Olivier da Costa, dono de restaurantes como o Guilty, Yakuza, Seen e outros, afirma que esta decisão de começar a abrir "resulta do desafio que nos foi lançado pelos clientes, que privilegiam um restaurante junto ao centro de Lisboa para aproveitar o almoço para as reuniões ou simplesmente para desfrutar num ambiente recatado".

Esta será a primeira vez em quase três décadas de história do XXL (incluindo o período de vida do seu antecessor XL) que o estabelecimento abre para horário de almoço.