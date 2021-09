Restaurante Yakuza do chef português Olivier da Costa chega a Paris

Restaurante Yakuza Paris © Yakuza Paris

Depois de Portugal, Brasil e Tailândia, o empresário e chef português Olivier da Costa chega agora ao croração da Cidade da Luz, dia 9 de setembro, com a inauguração do Yakuza Paris, o quinto restaurante Yakuza by Olivier e primeiro a nível internacional.

Instalado na unidade hoteleira Maison Albar Hotels - Le Vendome, este restaurante inicia uma segunda fase na ligação de Olivier da Costa, que este ano celebra 25 anos de carreira, ao grupo francês, com quem abriu há um ano o Yakuza Porto no Le Monumental Palace, na Avenida dos Aliados.

"Quando abrimos o Yakuza Lisboa, em abril, anunciámos que estava a iniciar-se naquele local uma nova fase do Grupo Olivier. O Yakuza Paris é o primeiro restaurante deste estágio, colocando o grupo num novo patamar entre as empresas portuguesas de restauração. Esta parceria com um ícone da hotelaria francesa, Maison Albar, avaliza esta evolução", destaca em comunicado Olivier da Costa.

"Nós, portugueses, estamos habituados a acolher conceitos internacionais que se instalam nas nossas cidades, mas o inverso é bastante mais invulgar. Com o Yakuza by Olivier, como já antes com o SEEN - que abrimos no Brasil e na Tailândia -, e em breve com outras das insígnias do grupo, vamos apostar numa internacionalização sem complexos, mas com as premissas que solidificaram o percurso ao longo destes 25 anos que tenho de carreira: a irreverência, a originalidade sem abdicar da máxima qualidade, mas também a sustentabilidade financeira e o pleno cumprimento para com os nossos clientes, os nossos parceiros e os nossos trabalhadores", explica ainda o empresário português.

Olivier da Costa, seguidor das pisadas do pai, o chef francês Michel da Costa - primeiro a obter a Estrela Michelin em Portugal -, é o criador de seis conceitos gastronómicos, como lhes chama: Guilty by Olivier, K.O.B, SEEN, Clássico Beach Bar, Savage e o Yakuza by Olivier. Este último restaurante que "traduz a simbiose do melhor da comida japonesa com as notas de autor mediterrânicas", segundo o empresário que abre agora o seu 18.º restaurante, sendo já quatro deles fora do país, após levar o SEEN a São Paulo, Bangkok e Koh Samui.

O conceito do Yakuza Paris

Para chegar ao Yakuza Paris, é preciso passar pela porta dourada que dá acesso ao lobby do hotel situado no número 7 da Rue du Hélder. Depressa se mergulha numa atmosfera intimista imaginada pelo arquiteto Fabien Roque (Roque Intérieurs), com paredes decoradas com arte urbana e iluminação suave.

Orientado para o jardim exterior, o bar oferece a possibilidade de experimentar alguns dos cocktails by Olivier. E um pouco mais à frente situa-se a na zona de preparação onde os sushimen prepararam a cozinha de fusão. À mesa ou ao balcão, destaque para a Pata de Caranguejo grelhada com Molho Miso, que pode ser experimentado também em Lisboa e no Algarve. "Da cozinha de autor sai ainda o Kobe Gunkan com Wagyu, foie gras, cebola confitada e teriyaki. Com esta carta contemporânea e refinada, a experiência eleva-se com mais algumas das propostas do menu de influência mediterrânica, sejam os tacos Sakana, as tempuras, a clássica robata, grelha japonesa, ou ainda as gyozas, gunkans e makizushis. A fechar, os clientes ficarão a conhecer o sabor da mousse de chocolate Kit-Kat, numa conquista lusitana dos paladares parisienses", destaca o chef Olivier em comunicado.

"Tudo isto é acompanhado por música lounge, com DJ nas noites de quinta-feira a sábado. Neste Yakuza não se renega a máxima de que em Paris sê parisiense. Para momento intimistas há um lounge privado que acomoda até oito pessoas. Numa combinação de notas japonesas e francesas na experiência, o Yakuza Paris sabe reavivar a herança festiva do cabaret parisiense Lion D"Or que naquele mesmo local se tornou ponto de paragem da alta sociedade na década de 1880."