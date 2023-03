Restaurantes do Grupo Olivier querem contratar 200 profissionais

© DR.

O grupo Olivier Restaurantes acaba de abrir um processo de recrutamento na Europa. A empresa diz, em comunicado, que procura os melhores cozinheiros, empregados de mesa, hostess, barmen, barmaids, sushimen e sushiwomen, que queiram trabalhar nos restaurantes com a assinatura do chef Olivier tanto em território nacional como em Londres, Nice, Roma e Tenerife. Ao todo serão contratadas 200 pessoas.

Joel Pires, o Commercial and Marketing director do Grupo Olivier Restaurantes, garante que a marca não prescinde "da melhor experiência para os clientes, pelo que procuramos os melhores, tanto para os restaurantes já em operação, como para as novas aberturas". O responsável explica que estas contratações refletem-se na operação de recrutamento, onde prevemos vir a necessitar de 200 novos profissionais em Portugal, Espanha e França, Roma e Londres".

Atualmente, o grupo Olivier Restaurantes conta com 21 restaurantes abertos em sete países. Ao todo a equipa tem 500 colaboradores, diretos e indiretos, que trabalham em marcas como o Guilty, K.O.B., SEEN, XXL e Yakuza, entre várias outras. A insígnia - que apresenta receitas de mais de 30 milhões de euros - quer continuar o seu crescimento e pretende, em breve, atingir os 30 espaços abertos.

Segundo a empresa, as novas aberturas na Europa "apresentam-se como um dos atrativos da empresa, únicos ao nível da restauração portuguesa na sua dimensão, permitindo a mobilidade aos trabalhadores que optem por ingressar nos quadros". As candidaturas deverão ser enviadas para recrutamento@olivier.pt