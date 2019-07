Restruturação na Uber leva à saída de 400 trabalhadores da equipa de marketing

A plataforma de transportes norte-americana Uber anunciou a saída de 400 pessoas do seu departamento de marketing, como parte da restruturação iniciada pela empresa aquando da sua entrada em bolsa, a 10 de maio. A equipa, a nível mundial, tinha 1200 funcionários, tendo levado um corte de um terço da sua força de trabalho. Desconhece-se, para já, se a medida vai afetar a unidade portuguesa.

A informação foi inicialmente avançada pelo New York Times e confirmada depois pela Uber. “Temos de recuperar a nossa vantagem. Ganhamos se formos ágeis e muitas das nossas equipas são demasiado grandes, o que faz com que haja duplicação de trabalho”, indicou o CEO Dara Khosrowshahi.

Com esta restruturação a Uber pretende diminuir custos e tentar equilibrar a balança das contas, uma vez que, no primeiro trimestre do ano, a plataforma apresentou prejuízos de mil milhões de dólares, indicou em maio, no seu primeiro relatório de contas pós-bolsa.

No início do mês passado, a 7 de junto, tinham já saído da empresa dois altos cargos: Barney Harford, chefe de operações, e Rebecca Messina, diretora de marketing, que justificaram as suas saídas por considerarem que as suas funções tinham perdido o sentido com a restruturação da empresa. A posição de Harford foi assumida pelo próprio Khosrowshahi, que assim se tornou “mais próxima da operação diáriada empresa”. Já o cargo de Messina desapareceu, tendo as suas funções sido assumidas por Jill Hazelbaker, vice-presidente de comunicação e políticas públicas.

Também a Lyft, concorrente da Uber, anunciou mudanças na sua composição. O chefe de operações, Jon McNeill, despediu-se da empresa levando à extinção do cargo, com as suas funções a serem assumidas por outros diretores.