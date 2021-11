Resultados da operadora de jogo de Macau MGM China descem no 3.º trimestre

Casinos em Macau © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Novembro, 2021 • 08:14

A MGM China, operadora de jogo com dois casinos em Macau, anunciou uma quebra de 13% dos lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) no terceiro trimestre do ano.

O grupo de maioria de capital norte-americano anunciou um EBITDA ajustado de 101 milhões de dólares de Hong Kong (11 milhões de euros) no terceiro trimestre, comparativamente ao segundo trimestre deste ano.

Também as receitas desceram 7% para 2,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (243 milhões de euros) em relação ao segundo trimestre de 2021, de acordo com o comunicado da empresa.

A empresa salientou a quebra de 26% das receitas brutas dos casinos em Macau em outubro, num reflexo do aumento de casos registados no território e também na China em agosto e setembro.

"O grupo acredita que o ritmo da recuperação de Macau vai continuar a depender de um sentimento mais amplo, bem como do ritmo da vacinação em toda a região, o que, em última análise, conduzirá a uma flexibilização sustentável das restrições de viagem. Macau viu a sua taxa de vacinação aumentar para 67% em outubro, enquanto a taxa de vacinação do MGM atingiu mais de 90%", indicou o diretor financeiro, Kenneth Fang, no mesmo comunicado.

Macau, capital mundial do jogo, é o único local em toda a China onde o jogo em casino é legal.

Três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn, e três subconcessionárias, Venetian (Sands China), MGM e Melco, exploram casinos naquela que é apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas naquela cidade norte-americana.