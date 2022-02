Resultados líquidos da Navigator sobem 57% para 171 milhões de euros

Grupo The Navigator destaca a recuperação das vendas de papel na Europa na melhoria de resultados em 2021. © (D.R)

A recuperação das vendas de papel de impressão e escrita no ano passado permitiu ao grupo Navigator aumentar o volume de negócios e melhorar em 57% os resultados líquidos, que aumentaram para 171,4 milhões de euros (109,2 milhões em 2020).

De acordo com os resultados financeiros anuais comunicados esta terça-feira aos investidores, a produtora de pasta e papel conseguiu em 2021 melhorar as vendas em 15,2%, para 1595,9 milhões de euros (1385,4 milhões em 2020).

"Depois de um ano 2020 marcado pelo forte impacto da pandemia na procura e por uma quebra acentuada de preços, no ano 2021, o grupo registou uma forte entrada de encomendas, atingindo valores historicamente altos no 3º Trimestre e de novo no 4º Trimestre", refere. A comunicação de resultados destaca, em particular, a evolução positiva das vendas de papel de impressão e escrita na Europa.

Perto de três quartos do volume anual de negócios, 72%, representam vendas de papel, que ganharam maior peso (68% em 2020). As vendas de pasta (11%), tissue (10%) e energia (8%) preenchem o restante volume de negócios do ano.

O grupo destaca uma subida transversal de preços que permitiu "compensar o forte aumento de custos de matérias-primas e dos custos logísticos, que se fez sentir sobretudo no segundo semestre do ano".

Os resultados operacionais do grupo Navigator, incluindo amortizações e provisões, atingiram 354,7 milhões de euros num crescimento de 24,2%. Comparam com 285,5 milhões de euros de EBIDTA em 2020.

Em 2021, a produtora de papel melhorou o rácio dos resultados operacionais sobre as vendas em 1,6 pontos percentuais, ficando este em 22,2%.

A comunicação do grupo destaca também a redução no nível de dívida líquida, para os 595,8 milhões de euros, que também permitiu melhorar o rácio de endividamento nos resultados. Caiu de 2,38 para 1,68 vezes o EBITDA apurado no último ano.

Já o investimento realizado manteve-se no último ano ao nível do de 2020, totalizando 80 milhões de euros.