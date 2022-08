Retalhista britânico Pepco investe em Portugal e abre primeiras lojas em 2023

© DR

A retalhista britânica Pepco anunciou esta terça-feira que pretende abrir as primeiras lojas em Portugal durante a primavera de 2023, nas regiões do Porto, Lisboa e Algarve, e que o recrutamento de trabalhadores arranca em janeiro.

Em comunicado, a marca do Grupo Pepco, que é também dono da retalhista Poundland, anunciou o plano para iniciar operação em Portugal, com as primeiras lojas a abrir na primavera de 2023, no âmbito do plano de expansão que está a levar a cabo.

Numa primeira fase, a marca de retalho irá procurar potenciais espaços comerciais nas regiões do Porto, Lisboa e Algarve.

A empresa disse ainda ter iniciado o recrutamento para a equipa que ficará responsável pela expansão da marca em Portugal, que terá como missão procurar as melhores localizações e, posteriormente, o recrutamento para as lojas, que terá início em janeiro de 2023.

"Em Portugal, a empresa procura neste momento trabalhar em colaboração com proprietários e agentes imobiliários, para garantir o arrendamento a longo prazo de lojas com mais de 450 metros quadrados, podendo chegar a mais de 700 metros quadrados em 'retail parks' e centros comerciais, em cidades e municípios com mais de 15.000 habitantes", esclareceu, na mesma nota.

Portugal será o 18.º mercado da marca que conta com sensivelmente 3.000 lojas.