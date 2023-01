Retalho e restauração une-se para "fazer parte das soluções" em momento desafiante

© Miguel Romão/AMRR

"Não queremos fazer parte do problema, queremos ser parte das soluções." Foi assim que Miguel Pina Martins resumiu a lógica do encontro que juntou ontem, no Claustro Sul do Real Edifício de Mafra, representantes de várias áreas do retalho e restauração para debater o momento desafiante que vivemos e apontar caminhos que possam ajudar a resolver problemas.

Na primeira edição do Retail Summit, organizada pela Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) em parceria com o Município de Mafra, dois painéis analisaram aqueles que são os principais desafios para as empresas dos referidos setores, bem como quais as melhores respostas que devem procurar aplicar.

Durante a manhã, CEO das marcas Quebramar, Filipe Amaro, Wink, filipa Muñoz de Oliveira, e Grupo Plateform, Rui Sanches, e os líderes das associações CCP, APED, APPC e Centromarca - respetivamente, João Vieira Lopes, Gonçalo Lobo Xavier, Rodrigo Moita de Deus e Nuno Fernandes Thomaz - identificaram como grande desafio de 2023 a necessidade de aumentar a produtividade e ao mesmo tempo responder à necessidade crescente de oferecer melhores salários, com a agravante da grande incerteza que existe em Portugal, "que dificulta substancialmente a tomada de decisão dos empresários, bem como a criação de mais e melhor emprego".

Presente no final do dia, o novo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, salientou a "grande importância destes setores" para Portugal e, numa mensagem vídeo, o Presidente da República considerou o encontro uma iniciativa "especialmente pertinente na conjuntura que os setores da restauração e do retalho atravessam, para que sejam discutidas soluções e estratégias para que as empresas possam responder a todos os seus desafios, mantendo-se sustentáveis no longo prazo".

Um dos principais momentos do dia foi o almoço-debate com o CO-CEO do Altice Group, Alexandre Fonseca, que identificou a Transformação Digital como o ativo-chave para o desenvolvimento da sociedade portuguesa e "a melhor resposta para que o nosso país se torne mais competitivo".

"A pertinência de um fórum como este manter-se-á, uma vez que permite, através das diferentes empresas presentes, debater e perceber quais as estratégias mais sólidas de que todos podem beneficiar, com base nos problemas identificados e unânimes neste setor", considerou o promotor da Retail Summit, prometendo repetir a iniciativa. Para o também presidente da AMRR, a associação que lidera "não podia deixar de responder à necessidade de reunir os diferentes profissionais e empresas dos nossos setores para, em conjunto, encararmos este novo ano desafiante da melhor maneira, com a partilha de conhecimento e a procura de soluções que possam ajudar todo o setor a ter um ano bem mais risonho que aqueles que enfrentámos durante a pandemia."

O fórum foi ainda o momento escolhido para entregar os primeiros Retail Awards, com João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e da Direção da Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares (ADIPA) a levar o Prémio Carreira, Acácio Teixeira, administrador e fundador da Seaside a receber o Prémio Retalho e Rui Sanches, fundador e CEO da Plateform, a ganhar o Prémio Restauração.

"Estamos certos que esta não terá sido uma iniciativa única", vincou Miguel Pina Martins, que entregou ainda a Hélder Sousa Silva, presidente da Câmara Municipal de Mafra, uma medalha que certifica o município como sócio honorário da AMRR.