O retalho mundial tem novas tendências e os seus líderes têm de estar abertos a recebê-las e implementá-las, de modo a chegarem aos seus consumidores. As novas linhas foram esta semana apresentadas pela CEO do grupo Bittencourt, Lyana Bittencourt, que falou no Summit Bconnected, em Lisboa, e contou com a presença de marcas de franchising, retalho e distribuição.

Uma das novas tendências é o live commerce que são plataformas online que já contam com oito vezes mais consumidores que o e-commerce. O data mining que permite saber o que os consumidores querem e retiram sua experiência de consumo, também é tendência e o metaverso, que entre as novas gerações - que pensam de forma tridimensional - se está a tornar num canal de venda.

O recommerce, que passa pelo desenvolvimento de uma economia circular onde se destacam as marcas que se pautam pelo ESG.

Neste sentido destacam-se as empresas que têm uma maior preocupação com a sustentabilidade e não apenas com o lucro.

"Os consumidores procuram empresas open to listen, numa altura em que os líderes devem passar para seres tridimensionais, de forma a entender e a chegar às novas gerações, para melhor entender as novas culturas de consumo, onde o consumidor é quem decide o que procura numa empresa e como quer que seja a sua experiência", afirmou Lyana Bittencourt, que reforça que estes responsáveis têm de ser autênticos, ou seja "uma voz de mudança".

Para Sandra Lourenço, a country manager do Grupo Bittencourt Europa, a presença de Lyana Bittencourt em Lisboa, para partilhar as tendências para o retalho mundial é "uma mais-valia para as empresas portuguesas", pois é uma maneira dos responsáveis dessas empresas poderem preparar-se para o futuro e saberem lidar com os novos consumidores, "que procuram empresas cada vez mais flexíveis, resilientes e criativas".