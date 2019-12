Retomada circulação do Intercidades e Alfa Pendular entre Lisboa e Porto

A CP retomou a circulação dos comboios Intercidades e Alfa Pendular entre Lisboa e o Porto. Desde as 14 horas, a transportadora retomou o serviço de longo curso entre as duas principais cidades portuguesas. No entanto, a circulação está limitada à velocidade de 30 km/h entre Ameal-Sul e Soure.

“Na sequência do restabelecimento das condições de circulação na linha do Norte, verificado pelas 12h35, condicionada à utilização de uma única via, com limitação de velocidade de 30 km/h no troço afetado pelas inundações e recurso a cantonamento telefónico entre Ameal – Sul e Soure, a CP – Comboios de Portugal vai retomar a circulação de comboios de Longo Curso entre Porto e Lisboa”, refere a transportadora em nota divulgada este domingo.

Os primeiros comboios retomados são o Intercidades entre Coimbra-B e Lisboa Santa Apolónia; o Alfa Pendular entre Lisboa Santa Apolónia e Braga; e o Intercidades entre Braga e Lisboa Santa Apolónia.

A CP, mesmo assim, está a permitir a devolução do valor do bilhete ou a sua revalidação sem custos.

A esta hora, ainda assim, mantêm-se restrições de circulação na rede ferroviária nacional. A linha da Beira Alta tem a circulação interrompida desde a manhã deste domingo depois de um comboio ter ficado retido ao quilómetro 155, entre Muxagata e Fornos de Algodres, por causa de uma pedra de grandes dimensões que se encontra na via.

(Notícia atualizada às 14h28 com mais informação)