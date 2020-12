Retomada ligação fluvial entre Seixal e Cais do Sodré

Cacilheiro da Transtejo. © Arquivo/Global Imagens

A ligação fluvial entre o Seixal, no distrito de Setúbal, e o Cais do Sodré, em Lisboa, será retomada esta segunda-feira, após 49 dias suspensa devido a obras, segundo a Transtejo/Soflusa.

Uma vez que no domingo ficou "concluída a intervenção marítima - dragagem, colocação de novas estacas e substituição do pontão de embarque/desembarque" --, passaram a estar "garantidas as condições necessárias ao restabelecimento da operação regular", de acordo com a transportadora.

A obra na estação do Seixal não era "compatível com a operação fluvial", o que levou a empresa a "suspender a atracação de navios pelo período total de 49 dias, mais quatro dias do que o inicialmente previsto", devido a "questões técnicas".

"Com um investimento global de 425.000 euros, a intervenção assegura a melhoria das condições do terminal fluvial do Seixal - ligação fluvial que tem registado, recentemente, um número de passageiros aquém do desejável -, contribuindo para promover o aumento do uso do transporte público e uma mobilidade mais sustentável", destacou a empresa numa nota.

Para assinalar a retoma do serviço, está prevista esta tarde uma cerimónia com o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que tutela os transportes urbanos, e o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro.

A Transtejo/Soflusa informou em 22 de outubro que a ligação fluvial entre o Seixal e Lisboa iria ser suspensa por 45 dias, devido a obras de melhoramento.

A empresa indicou que seria assegurado transporte rodoviário até ao terminal de Almada, mas utentes e autarquia consideraram na altura a solução pouco prática.

Em 29 de outubro, o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos (CDU), enviou um ofício ao Governo a pedir a colocação de um pontão flutuante e passadiço de embarque no antigo terminal fluvial, de modo a retomar a ligação com Lisboa.

"Esta alternativa permitiria à população do concelho continuar a usufruir do transporte fluvial e mitigaria os impactos da interrupção abrupta do serviço prestado no atual Terminal Fluvial do Seixal", disse na altura o autarca, citado em comunicado.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.