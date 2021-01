Revisores querem ter prioridade na vacinação à covid-19

Imagem de arquivo de um revisor da CP. © Arquivo/Global Imagens

Os revisores dos transportes públicos querem ter prioridade na vacinação para o coronavírus. O apelo foi feito esta terça-feira pelo sindicato que representa estes profissionais depois da primeira morte de um revisor da CP por causa da pandemia.

"Os trabalhadores operacionais da CP, em geral, e os revisores, em particular, estão incluídos no grupo de trabalhadores essenciais para o Estado", começa por assinalar o comunicado do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

Estes funcionários "contactam diariamente com centenas de utentes, estando numa situação/exposição de risco de infeção muito elevado". Só que estes trabalhadores não estão incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19, ao contrário do que acontece com os bombeiros, trabalhadores do INEM e polícias.

Tendo isso em conta, o sindicato apela para que estes trabalhadores, "pelo seu grau de exposição/perigo de contágio a que estão expostos, para quem sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação".

De acordo com o plano estabelecido da Direção-Geral da Saúde (DGS), os profissionais nos grupos prioritário deverão ser vacinados até ao final do primeiro trimestre de 2021, o final da fase 1.

O revisor que morreu por covid-19 tinha 63 anos e realizava serviço nos comboios urbanos da Linha de Cascais. Até ao final de dezembro, já tinham sido detetados mais de 100 casos de covid-19 na CP, representando pouco mais de 2% dos funcionários da transportadora.