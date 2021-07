Revive. Hotel Turismo da Guarda de novo a concurso

Hotel Turismo da Guarda © D.R.

O Governo decidiu abrir um novo concurso para a concessão do Hotel Turismo da Guarda, no âmbito do Revive. O imóvel tinha sido concessionado em 2018 ao grupo MRG, mas dificuldades financeiras da empresa ditaram o abandono do projeto. O contrato acabou revogado.

Em nota enviada às redações, o Ministério da Economia dá conta que "em maio de 2018, foi assinado contrato de concessão para a recuperação e exploração deste imóvel pelo consórcio composto pelas sociedades MRG Property, S.A. e MRG - Construction, S.A., mas o projeto não avançou, devido a dificuldades financeiras com que o grupo concessionário, entretanto, se defrontou".

O Hotel Turismo da Guarda, encerrado há vários anos, foi um dos primeiros imóveis colocados a concurso no âmbito do Revive. Face à impossibilidade do grupo MRG avançar com a recuperação e exploração da unidade, o Governo lança agora novo concurso "que pretende dar, finalmente, uma nova vida a este emblemático edifício da cidade da Guarda, projetado em 1936 pelo arquiteto Vasco Regaleira", diz na nota.

O imóvel será concessionado por 50 anos para exploração com fins turísticos, por uma renda mínima anual de 35.317,80. euros. Os interessados têm um prazo de 120 dias para apresentação de propostas que, além da recuperação do imóvel, promovam a sua valorização através da exploração turística e contribuam para atrair turistas para a região e para gerar novas dinâmicas na economia local.

O anúncio do novo concurso para a concessão do Hotel Turismo da Guarda aguarda publicação em Diário da República e no Jornal Oficial.