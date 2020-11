Revive Natureza captou "muitíssimo interesse por parte dos operadores económicos"

Porto, 01/10/2020 - Luís Pedro Martins toma posse, no Palácio da Bolsa, como presidente da ATP (Associação de Turismo do Porto e Norte) na presença de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo e do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. Rita Marques, secretária de Estado do Turismo (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

O concurso para a atribuição de 17 imóveis que integram o programa Revive Natureza - que visa dar uma segunda vida a imóveis públicos devolutos, com o objetivo de os transformar para o turismo - já terminou e apesar de os resultados ainda não serem públicos, a secretária de Estado do Turismo admite que houve procura para todos.

"No que toca ao Revive Natureza, embora os resultados ainda não sejam públicos, após o lançamento no passado mês de junho dos 17 ativos, tivemos muitíssimo interesse por parte dos operadores económicos. Ainda assim, apesar deste grau de elevada incerteza que vivemos, ao nível do Revive não temos assistido a uma diminuição do interesse por parte dos operadores económicos nacionais", disse Rita Marques ao Dinheiro Vivo.

O Fundo Revive Natureza foi criado em 2019 e tem como missão permitir a requalificação e valorização de imóveis públicos devolutos, com o objetivo de compatibilizar a conservação, recuperação e salvaguarda dos valores em causa com novas utilizações, que beneficiem as comunidades locais, atraiam novos visitantes e fixem novos residentes.

Apresentando há um ano, o Revive Natureza é operacionalizado através de um Fundo Imobiliário Especial. E é este fundo que tem a seu cargo a gestão de 96 imóveis do Estado - antigas casas florestais, postos da guarda-fiscal e outros pequenos imóveis dispersos - e que conta com cinco milhões de euros, da responsabilidade do Turismo de Portugal, que servem para financiar a recuperação dos imóveis.

O Revive Natureza foi "inspirado" no Revive Património, programa que conta com imóveis que são património cultural e histórico devoluto e que são, mediante concurso, concessionados a privados para fins turísticos. Até ao final de setembro, tinham sido divulgados 49 imóveis (21 em territórios de baixa densidade), estavam 22 imóveis colocados em concurso; 18 concessões adjudicadas: mais de 137,1 milhões de euros de investimento estimado e de 2,4 milhões de euros de rendas anuais. Além disso, estavam já 14 contratos assinados e dois imóveis em exploração (Convento de S. Paulo, Elvas, e Coudelaria de Alter, Alter do Chão).

A secretária de Estado do Turismo garante que "temos trabalhado muito intensamente no Revive nas várias derivadas" e que "ao nível do património é nossa expectativa ainda esta semana celebrar dois contratos. E temos como ambição lançar até ao final do ano novos concursos Revive", tal como divulgado nas Grandes Opções do Plano, conhecidas em setembro.

Este programa tem captado muitas manifestações de interesse de investidores internacionais. Contudo, e face à atual conjuntura nacional e internacional, Rita Marques assume que "ao nível dos investidores internacionais temos consciência que vamos ter de fazer um esforço redobrado para continuar a merecer a confiança destes mesmos investidores".