Revolut abre banco em Portugal com objetivo de ser dos principais operadores do setor

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Dezembro, 2021 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A 'fintech' Revolut lança esta quinta-feira o seu banco em Portugal e tem como ambição vir a tornar-se um operador de referência do setor bancário português, segundo o presidente executivo.

A Revolut lançou-se como banco em maio de 2020 na Lituânia e desde então tem já licença bancária para 18 países europeus. Além de Portugal, hoje o Revolut Bank é lançado também em Itália e França.

O Revolut Bank não terá balcões físicos, apenas presença digital.

Em resposta a questões da Lusa, por escrito, o presidente executivo da Revolut, Joe Heneghan, disse que a empresa tem 500 mil clientes em Portugal e que, a partir de hoje, os que decidirem passar o seu dinheiro para o Revolut Bank "passam a ter os seus depósitos protegidos pelo fundo de garantia de depósitos".

O gestor afirmou que um inquérito feito a clientes em Portugal indicou que 56% estariam disponíveis para receber o salário na Revolut e usariam mais serviços da Revolut se houvesse a proteção de depósitos.

"É por isso que estamos a trazer este produto em primeiro lugar e continuaremos a desenvolver a nossa oferta bancária", disse à Lusa o presidente executivo desta empresa tecnológica de serviços financeiros ('fintech').

Segundo Joe Heneghan, em cada mercado, a Revolut "quer tornar-se um operador bancário chave e Portugal não é exceção". Para isso, disse, vai ao encontro das expectativas dos clientes ao oferecer serviços financeiros "rápidos, transparentes e eficientes".

Sobre novos serviços financeiros que o banco disponibilizará, disse que haverá mais em breve mas que, de momento, não pode indicar quais são.

A Revolut também não indica os resultados financeiros do seu negócio em Portugal nem os objetivos a médio e longo prazo.

Sobre as críticas que os bancos que operam no mercado português fazem frequentemente, acusando os novos operadores 'fintech' de não terem de cumprir as mesmas exigências, Joe Heneghan disse que o Revolut Bank é um banco especializado licenciado pelo Banco Central Europeu e regulado pelo Banco Central da Lituânia, pelo que cumpre "com os mesmos requisitos regulatórios europeus como qualquer outro banco".

Questionada sobre o acesso da Revolut à rede Multibanco, fonte oficial da empresa disse à Lusa que não há novidades e que a empresa mantém conversações com a SIBS (gestora da rede Multibanco) e o Banco de Portugal nesse sentido.

A Revolut tem considerado que a falta de acesso à rede da SIBS a coloca "em desvantagem comparando com os bancos locais".

A Revolut existe há seis anos e tem mais de 16 milhões de clientes em todo o mundo.

Em Portugal tem cerca de 200 trabalhadores e um centro de trabalho em Matosinhos, no distrito do Porto.

Em 2020, a Revolut triplicou o lucro bruto para 123 milhões de libras (quase 144 milhões de euros ao câmbio atual).

Fonte oficial explicou que o lucro bruto é a "diferença entre a receita que uma empresa tem em relação aos seus custos variáveis" e que a empresa apresenta este indicador (em vez de lucro líquido) devido a especificidades do seu negócio. Já as receitas ajustadas subiram 57% para 261 milhões de libras (quase 305 milhões de euros).