Revolut já permite aos clientes partilharem conta com amigos e família

Nova funcionalidade ficará disponível para os clientes Revolut em todo o Espaço Económico Europeu © Direitos Reservados

A Revolut lançou esta quinta-feira uma nova versão da sua aplicação que inclui um novo produto bancário para os utilizadores do Espaço Económico Europeu: as contas conjuntas. Com esta funcionalidade, os clientes podem criar uma conta adicional dentro do banco digital para ser gerida em conjunto por duas pessoas - sejam parceiros, amigos ou família.

Para ter acesso ao produto, os consumidores "não precisam de explicar as razões nem provar que vivem juntos", devendo apenas ser clientes do banco, partilhar o mesmo país onde as suas contas pessoais foram registadas - a mesma entidade ou filial da Revolut - e não possuir outra conta conjunta, ou convite para tal. De notar que é necessário ainda atualizar a app para a versão que suporta esta funcionalidade.

Antes de lançar as contas conjuntas, e de modo a validar a ideia, a fintech realizou um estudo de mercado que concluiu que "66% dos portugueses (e 58% dos europeus) teriam abertura para utilizar uma conta conjunta para gerirem as despesas com um parceiro" e no qual "32% dos inquiridos responderam que preferiam utilizar exclusivamente esta conta, enquanto 34% preferiam utilizá-la como uma conta para complementar as suas contas privadas".

A versão 9.0 do banco digital incorpora ainda uma versão para grupos da ferramenta de chat, que possibilita "que várias pessoas falem sobre pagamentos na app, em vez de terem de alternar entre diferentes aplicações de mensagens para enviarem ou receberem fundos", bem como "várias melhorias de experiência do utilizador", de que servem de exemplo atalhos personalizáveis na página inicial.