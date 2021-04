Revolut passa a permitir aos colaboradores trabalhar a partir do estrangeiro até 60 dias por ano

Revolut

A Revolut, a plataforma financeira global com mais de 15 milhões de clientes em todo o mundo, anunciou que vai passar a permitir aos colaboradores trabalhar a partir do estrangeiro até 60 dias por ano.

Quando as restrições com viagens forem levantadas - e tendo sempre em consideração as indicações das autoridades nacionais de saúde -, os colaboradores da Revolut terão a possibilidade de trabalhar, temporariamente, a partir de uma localização diferente do país da sua residência fiscal ou contratual.

Para tal, a empresa estudou todas as leis aplicáveis, como impostos corporativos, individuais, imigração, segurança social, de forma a criar uma política que fosse o mais conveniente e benéfica para os colaboradores.

A empresa explica em comunicado que, a nova política de trabalho foi lançada com o objetivo de acomodar as necessidades da força de trabalho maioritariamente internacional da Revolut, com os colaboradores a desejar a possibilidade de visitar familiares ou os seus países de origem com maior frequência ou durante períodos mais longos.

"Quando os países começarem a levantar as restrições com viagens ou começarem a distanciar-se dos confinamentos, depois de mais de um ano fechados entre quatro paredes, acreditamos que esta política vai ser um enorme sucesso junto das nossas equipas" afirma Jim MacDougall, Vice-Presidente de People na Revolut.

Em fevereiro, a Revolut anunciou que iria adotar um modelo híbrido de trabalho, suportado pela implementação de RevLabs - novos escritórios desenhados para o trabalho colaborativo.

"Na mesma medida que estamos a eliminar fronteiras nos serviços financeiros, fazia sentido adaptar a política interna com a missão do produto. Os nossos colaboradores pediram flexibilidade e é isso que lhes estamos, mantendo foco na experiência e poder de escolha dos colaboradores" nota ainda Jim MacDougall.

A Revolut mantém o foco no seu objetivo de construir a primeira super aplicação financeira verdadeiramente global do mundo, tendo aumentado a sua base de clientes em 2020 e no primeiro trimestre de 2021.