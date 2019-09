Revolut: Portugueses gastaram 48 euros por dia nas férias

Os millennials portugueses viajaram mais em 2019 e gastaram, em média, 48 euros por dia, nas férias. Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, Holanda e França foram os destinos preferenciais. Os dados são da Revolut, que analisou os hábitos de consumo em viagem dos sete milhões de utilizadores do seu cartão na Europa.

Assim, cerca de 22% dos portugueses viajaram entre janeiro e agosto de 2019, valor que compara com os 16% do período homólogo. Gastaram, em média, 48 euros por dia, nas férias, menos dois do que no estudo anterior, o que nos coloca a meio da tabela comparativamente com os gastos diários de países da Europa.

Os cipriotas parecem ser os mais gastadores, com 71 euros médios por dia, seguidos dos britânicos., com 62 euros em média, e dos suecos, com 53 euros por dia. No fim da tabela surgem os lituanos, os italianos e os gregos que gastaram, em média, 33, 37 e 39 euros, respetivamente.

Se o Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, Holanda e França foram os destinos mais populares entre os millennials portugueses, já Taiwan, Equador, Cuba, Palestina e Bahamas estão entre os menos visitados. Mas foi neste arquipélago das Caraíbas que os portugueses mais usaram os seus cartões Revolut, gastando, em média, 363 euros por dia nas suas viagens para as Bahamas. Já a Venezuela foi o país onde gastaram menos: em média, 17 euros por dia.

O estudo da Revolut conclui, ainda, que o número de viajantes portugueses cresceu no último ano, a par de países como Espanha (22%), Itália (30%), Suécia (25%), Bulgária (55%), Hungria (48%) e Eslováquia (23%). Em 2019, os Portugueses visitaram, em média, 2.64 países. No topo da lista europeia estão os dinamarqueses que visitaram mais de três países neste período.

