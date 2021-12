Riberalves lança podcast com receitas de bacalhau, servidas com o humor de Miguel Lambertini

Riberalves lança no Spotify podcast com receitas de bacalhau, servidas com o humor de Miguel Lambertini

A pensar neste Natal, a Riberalves acaba de estrear no Spotify o "codcast" O Bacalhau quer Áudio, ou seja, um podcast de partilha de receitas de bacalhau, narradas com uma pitada de humor.

Neste novo "codcast" pretende inspirar para a noite da consoada, com receitas clássicas e inovadoras com o 'rei' da noite, o bacalhau, claro. "Este é um inédito podcast lançado pela marca portuguesa de referência do bacalhau, um projeto inovador que tem como objetivo partilhar a gastronomia e a cultura associada ao "Fiel Amigo", com uma audiência mais jovem", explica a Riberalves em comunicado.

"O 'Bacalhau quer Áudio', uma criatividade da agência FunnyHow com voz do humorista Miguel Lambertini, surge como uma narrativa que acompanha uma receita em tempo real", descreve a empresa. "Nos intervalos da confeção das receitas, Miguel Lambertini acrescenta música, mas também dicas e curiosidades relacionadas com o universo do bacalhau, através de conteúdos e entrevistas improváveis, sempre com muito sentido de humor."

Esta terça-feira, na estreia deste podcast, a partilha começa pela receita de lombo de bacalhau com batata doce wedge. "Mas surgirá também, claro, o passo a passo perfeito para o tradicionalíssimo Bacalhau com Todos, tão típico no Natal", afirma no mesmo comunicado Marilina Louro, Marketing Manager da Riberalves, uma empresa familiar nacional dedicada à transformação de bacalhau desde 1985. "Queremos essencialmente partilhar todo o potencial, sabor e tradição associados ao bacalhau. O digital tem sido uma grande aposta da nossa marca e, com este ´codcast´ inédito, pretendemos chegar a mais consumidores, nomeadamente aos mais jovens, com as melhores dicas e sugestões em torno do bacalhau de cura portuguesa."