Ricardo Paes Mamede proposto para representar tripulantes na administração da TAP

Ricardo Paes Mamede © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) propõe que o economista Ricardo Paes Mamede represente os trabalhadores no conselho de administração da TAP.

O SNPVAC explica em comunicado que, na sequência da apresentação desta iniciativa, dia 20 de maio, pelo Ministério das Infraestrutura e Habitação, foram encetadas conversações entre os organismos representantes dos trabalhadores no sentido de ser apresentado um nome consensual.

"Para o SNPVAC, é fundamental que esse representante seja alguém de elevada reputação pública e que seja uma garantia da defesa dos interesses dos Trabalhadores", esclarecem, e acrescentam que "a unanimidade não foi possível. Porém, a pessoa escolhida reúne o consenso do SNPVAC, SITAVA e outros sindicatos".

"A personalidade a propor é Ricardo Paes Mamede. Economista, doutorado em economia e Professor Associado de Economia Política no ISCTE. Ricardo Paes Mamede tem um vasto curriculum académico na área da economia e sempre assumiu a defesa das Empresas Públicas, assim como dos seus Trabalhadores. É, desde 2017, membro do Conselho Económico e Social. Desde o início do processo de reestruturação que demonstrou publicamente uma posição de defesa da importância estratégica da TAP na economia nacional", justificam assim a escolha.

Para esta estrutura sindical, "esta é uma oportunidade inédita na história da TAP. Ter um representante no Conselho de Administração é uma possibilidade que importa firmar. Acreditamos que esta iniciativa pode representar uma nova fase no reconhecimento dos Trabalhadores junto da Administração".

Por último, o SNPVAC apela ao voto no dia 3 de Junho. "É de vital importância que os Tripulantes de Cabine, e restantes Trabalhadores do Grupo participem nesta eleição."