Ricardo Salgado: Pensão, pinturas, moradias e contas pagam coima de 3,7 milhões

Ricardo Salgado, ex-banqueiro do BES. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Dezembro, 2021 • 11:16

Ricardo Salgado vai pagar a primeira coima ao Banco de Portugal devido às falhas de desempenho como banqueiro. Pensão de reforma, pinturas, moradias e contas bancárias vão ser executadas para pagar 3,7 milhões de euros ao supervisor bancário.

Segundo a edição deste sábado do semanário Expresso, o Ministério Público já deu a ordem de execução no processo relativo a atos de gestão ruinosa e a falhas na implementação de sistemas de gestão de risco na colocação do papel comercial emitido por sociedades do Grupo Espírito Santo colocado em clientes do BES.

A maioria dos bens ligados a Salgado já tinha sido arrestada preventivamente após requerimento do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que foi valido pelo juiz de instrução do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, Carlos Alexandre.

A situação pode atrasar a execução da cobrança, a não ser que seja pedido ao DCIAP para levantar parte do arresto do processo-crime relativo ao megaprocesso do Universo Espírito Santo, em que Salgado é acusado de 65 crimes.

No Banco de Portugal correm ainda outros processos, que podem levar o montante total das coimas a oito milhões de euros.