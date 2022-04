Ricoh diversifica negócio via aquisições de tecnológicas

Ramón Martins, CEO da Ricoh Portugal, quer dar soluções digitais aos seus clientes. © D.R.

A Ricoh Portugal, subsidiária da multinacional nipónica cujo negócio está centrado em equipamentos para escritórios, tradicionalmente impressoras e fotocopiadoras, tem andado muito ativa na aquisição de empresas especializadas em serviços digitais. Já este ano, comprou a portuguesa Pamafe, que se veio juntar à também nacional Totalstor, adquirida em 2019. Ramón Martins, CEO da empresa com sede em Vila Nova de Gaia, não revela os valores do investimento, mas adianta que o crescimento via aquisições visa dar uma resposta à forte procura dos clientes por soluções digitais. Tanto a Pamafe como a Totalstor atuam nas áreas da cibersegurança, cloud e infraestruturas de tecnologias de informação.

De acordo com o responsável, estes investimentos colocam a Ricoh Portugal "numa posição de liderança em relação aos principais concorrentes" e servirão de alavanca para a empresa atingir uma faturação de 100 milhões de euros num prazo de cinco anos. Esta estratégia de incrementar a oferta de soluções tecnológicas está a ser seguida por todas as congéneres da multinacional japonesa na Europa, num caminho que visa responder às transformações que o mercado tem registado. E essas mudanças são já visíveis nas tendências de faturação.

No ano pré-pandemia, a Ricoh contabilizou um volume de vendas de 312 milhões de euros a nível ibérico, com a área de impressão a representar cerca de 60%. Como aponta Ramón Martins, nesse exercício, "o negócio tradicional de impressão era o primordial". Em 2020, a faturação desceu para 274 milhões, fruto da crise sanitária, e o peso da atividade de office printing caiu para 40%, devido "a um considerável aumento da prestação dos serviços digitais da companhia". No atual ano fiscal (2021/2022), o gestor prevê que a operação da Ricoh na Península Ibérica responda por uma faturação superior a 300 milhões, com o negócio tradicional a recuperar para 50% do seu peso nas vendas.

A oportunidade do teletrabalho

Os últimos dois anos, marcados pela pandemia, foram "muito complicados, com perdas consideráveis no nosso mercado de impressão", reconhece o CEO. Mas também houve oportunidades. Como explica, "o teletrabalho repentino e obrigatório que se viveu em Portugal influenciou de forma positiva os nossos negócios de sistemas de colaboração e videoconferência, e de gestão documental na cloud". E não só. "O facto de a maioria das empresas terem de se preparar e salvaguardar a nível de cibersegurança para as situações de teletrabalho contribuiu significativamente para os resultados atingidos pela TotalStor". Por isso, em Portugal, "prevemos, graças às aquisições que temos realizado, que no curto a médio prazo a área dos serviços digitais represente cerca de 75% da atividade".

Para atingir estes objetivos, a Ricoh Portugal está focada em dar "uma resposta 360º às necessidades dos clientes", que passam por fornecer ferramentas de automatização de processos, de cibersegurança, cloud e infraestruturas de tecnologias de informação, a que acrescem a gestão de serviços, consultoria e integração. Estes serviços permitem "diferenciar-nos positivamente da concorrência", destaca o gestor.

Apesar do novo portfólio empresarial e de serviços, a Ricoh Portugal não descarta novas aquisições. "Estamos sempre disponíveis para avaliar novas oportunidades desde que façam sentido para a estratégia de negócio", diz Ramón Martins. Mas o foco atual é explorar as possibilidades de negócio que possam advir com a integração da Pamafe e potenciar as diferentes sinergias entre as novas empresas e a Ricoh Portugal.