Riscos ambientais, sociais e de governance ainda não são prioridade para empresas

Vista da barragem do Alto Rabagão, Montalegre, sob efeito da seca. © José Coelho/Lusa

Dinheiro Vivo 15 Março, 2022 • 21:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há um "número significativo de empresas mundiais" que ainda não prioriza o tema dos riscos ambientais, sociais e de governance (ESG), e isso está a criar "lacunas preocupantes na avaliação e mitigação destes riscos crescentes". A conclusão é do "Evaluating ESG and pandemic risk reporting trends: FTSE 100 and global exchanges risk analysis 2021", estudo publicado pela Marsh, líder mundial em consultoria de riscos e corretagem de seguros.

De acordo com a análise aos relatórios anuais das empresas que compõem o Índice FTSE100, bem como de 60 empresas líderes listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque, na Euronext e na Bolsa de Valores de Hong Kong, as "empresas listadas na Euronext são as mais preocupadas com a exposição a riscos de ESG, sendo que 90% da amostra refere que esta é uma prioridade fundamental nos relatórios anuais". Esta tendência só chega a 35% das empresas da Bolsa de Nova Iorque inquiridas e 30% das empresas cotadas em Hong Kong, sendo apenas um quinto as do FTSE100 que veem no ESG o principal risco nos seus relatórios anuais.

Se os riscos ambientais são uma preocupação mais generalizada, "a responsabilidade social foi pouco referida - o que aponta para um foco no aspeto ambiental da avaliação de ESG, transversal a todos os setores", identifica o estudo.

"A crescente consciencialização do público e dos investidores em relação às questões ESG significa que os conselhos de administração são cada vez mais obrigados a dedicar mais tempo e recursos à gestão dos aspetos sociais e de governação dos riscos de ESG", entende Fernando Chaves, Risk Specialist da Marsh Portugal. "Ao adotar uma abordagem mais proativa ao nível da direção, as organizações podem aproveitar a oportunidade para melhorar a sua capacidade de gestão deste tipo de riscos, obter um maior acesso a capital e ir ao encontro das expectativas dos investidores. Caso contrário, correm o risco de ter terceiros a estimar a sua exposição aos riscos de ESG e às alterações climáticas, o que pode ter implicações financeiras e de reputação a longo prazo", conclui.

Desenvolvido pelo World Economic Forum, no qual o grupo Marsh McLennan é um dos parceiros, o "Global Risks Report 2022" publicado em janeiro assinalava já os riscos ambientais e sociais como os mais preocupantes. Num horizonte temporal a dez anos, a saúde do planeta domina as preocupações: os riscos ambientais são vistos como as cinco ameaças mais críticas a longo prazo, com "fracasso da ação climática", "eventos climáticos extremos" e "perda de biodiversidade" como os três mais graves.