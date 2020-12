Rita Marques: Queremos posicionar Portugal como destino sustentável, solidário e digital

O turismo vinha a crescer nos últimos anos nos Açores. A pandemia travou essa tendência. © Foto: EDUARDO COSTA /LUSA

O ano de 2019 foi um ano de recordes para o turismo nacional. Já este ano, devido à pandemia, a atividade turística vai certamente ficar muito abaixo do registado nos últimos anos, com os indicadores mais recentes a demonstrarem já isso. Por isso, muitos depositam em 2021 a esperança que seja o início da recuperação embora, e de acordo com as várias projeções de organismos internacionais, não atingirá os níveis de 2019. Alcançar essa meta só nos anos seguintes. Ainda assim, para recuperar mercados e turistas, estão a ser dados passos na criação da estratégia para os próximos anos.

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, defendeu esta manhã que, em termos de promoção, "entendemos que devemos continuar a posicionar Portugal como destino com os valores alinhados com tendências mundiais, incluindo as tendências mundiais da sustentabilidade, da solidariedade e o digital".

Aliás, durante a audição na Comissão de Economia, recordou que Portugal foi pioneiro em colocar a solidariedade no centro da estratégia. "O Turismo de Portugal durante esta fase de pandemia ativou uma campanha específica com este mote da solidariedade - com as associações do setor - convidando a hotelaria a alojar profissionais do setor da saúde e os que tinham familiares nos hospitais".

Ainda sobre a promoção do destino, a governante indicou que está agendado para "janeiro o Conselho Estratégico para a Promoção Turística Externa. É uma sede onde iremos apresentar a nossa estratégia de promoção, em que iremos dar prioridade aos mercados que serão objeto de um forte investimento internacional, enquanto mercados emissores para Portugal".

Explicou que os mercados emissores de turistas podem ser divididos em quatro categorias: os mercados estratégicos, os mercados que são uma aposta, os mercados de crescimento e os mercados emissores de atuação seletiva. "Essa análise está a ser feita. Como mercados estratégicos teremos Espanha, Alemanha, França, Brasil, Reino Unido", destinos que tipicamente viajam muito para Portugal.

"E depois temos outros mercados emissores que estão a ser agora definidos, no sentido de serem apresentados com a presença da Confederação do Turismo de Portugal para anunciarmos a nossa estratégia de promoção", algo que acontecerá antes da Páscoa.