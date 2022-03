Robô para fazer entregas chega ao mercado nacional

Beltrão Coelho apresenta Techi Butler ao mercado português © DR

A Beltrão Coelho, empresa de inovação tecnológica em contexto empresarial, lança esta segunda-feira um robô de serviço de entrega multiponto, o Techi Butler. Este robô consegue efetuar entregas sem necessidade de intervenção humana. O equipamento foca-se, sobretudo, em desenvolver os setores da hotelaria, restauração, saúde e retalho, entre outras, afirma a empresa em comunicado.

O robô que agora está em território português, pretende com que os funcionários possam executar outras tarefas ao mesmo tempo que esta tecnologia auxilia. Com este desempenho automatizando é possível reduzir o custo e o tempo deste serviço.

Segundo a Beltrão Coelho, o Techi minimiza a ocorrência de erros e adequa-se a tarefas como recolha de documentos, distribuição de correio, entregas de medicamentos ou entrega de refeições.

O robô Techi está ligado via Wi-fi, a duração da bateria está estimada em 13 horas, necessitando de uma única carga (em uso intensivo), quando realiza uma tarefa regressa à base de carregamento de forma automática, dispõe de vários sensores, sendo seis utilizados para navegação e para garantir uma trajetória segura, tem um ecrã tátil de 10,1 polegadas, uma velocidade de 1,8 metros por segundo e velocidade rotacional até 300 graus por segundo, afirma empresa tecnológica em comunicado.



Já é possível encontrar o robô a realizar serviço de quartos no YOTEL, no Porto. Nesta unidade hoteleira já é possível ver o Techi a utilizar os elevadores, a abrir portas automáticas, realizando várias entregas numa única viagem e evitando obstáculos devido aos sensores ao longo do percurso.



Para além das características mencionadas, este instrumento robótico torna-se útil, dado o contexto pandémico em que se vive, devido à redução de contactos entre quem entrega e quem recebe.



"Estes robôs são destinados a fazer entregas de forma totalmente autónoma. Podem ser implementados em hotéis, restaurantes, hospitais e qualquer espaço onde seja necessário entregar alguma coisa, seja room service, uma refeição ou até medicamentos no caso dos hospitais, com toda a segurança. O facto de comunicarem com os elevadores permite um grau de autonomia ainda maior", explica o responsável pela secção de robótica da Beltrão Coelho, Bruno Coelho.



"Os robôs de entregas são cada vez mais comuns e Portugal não pode ser exceção dado que as empresas nacionais têm muito a ganhar na implementação destes projetos, por toda a modernidade, inovação e autonomia que trazem", acrescenta o responsável.