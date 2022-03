Uma das agências criativas do Publicis Groupe, Leo Burnett, desenvolveu a campanha de patrocínio "Palco para mais" do festival Rock in Rio, em Lisboa. A campanha "dá palco" a 7700 colaboradores e 77 nacionalidades do BNP Paribas, os patrocinadores do evento pela primeira vez, afirma a Publicis Groupe em comunicado.

A parceria entre as duas empresas, que se desenvolveu através de um concurso local no início deste ano, conta com a campanha multimeios e um conjunto de ativações de marca antes e durante o festival. A produtora foi a Show Off, com realização de Angie Silva, a produção das imagens pelo fotógrafo Daryan Dornelles e pós-produção do Studio Nuts.

O diretor criativo executivo do grupo Publicis Portugal, Steve Colmar, considera que "é um projeto muito desafiante para a equipa da Leo Burnett em Portugal. O BNP Paribas é uma marca relevante do setor financeiro europeu. Estamos orgulhosos e motivados para o desafio que o BNP Paribas nos fez para assinar a sua primeira grande campanha em Portugal".

"Saudamos com entusiasmo a parceria com o BNP Paribas através da agencia criativa Leo Burnett", afirma o CEO do Grupo Publicis Portugal, Anthony Gibson. "O Grupo está em todas as etapas da cadeia de valor com uma estrutura Power Of One focada nos clientes."