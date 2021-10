Rodoviárias gastam mais 50 milhões com gasóleo e admitem fechos

Os autocarros da Transportes Sul do Tejo (TST), que circulam na Península de Setúbal, estão a ser adaptados a um novo sistema de bilhética sem contacto. Autocarro

As empresas rodoviárias de passageiros vão gastar mais 50 milhões de euros com gasóleo neste ano do que em 2020. As contas são da associação de transportadoras ANTROP, que antecipa fechos de empresas caso não haja um aumento das ajudas do Estado, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira.

"Perante a atual situação de aumento brutal dos combustíveis e da carga fiscal, além de outros fatores como o custo do trabalho, é inevitável que muitas empresas do serviço público de transporte de passageiros acabem por ter que fechar portas, sufocadas por prejuízos sistemáticos, e sem conseguirem ver assegurados os apoios que estavam a negociar com o Governo", receia o presidente da ANTROP, Luís Cabaço Martins, citado em comunicado.

O Governo anunciou na sexta-feira um apoio de 1050 euros por autocarro para as transportadoras lidarem com o aumento do preço dos combustíveis: serão 10 cêntimos de desconto para 2100 litros por mês.

Segundo a associação, este desconto, no valor de 12 milhões de euros, apenas cobra um quinto das despesas extraordinárias com a subida do preço dos combustíveis.

Por causa disso, a ANTROP defende o "alargamento do mecanismo de gasóleo profissional ao serviço público de transporte de passageiros", o fim do pagamento da taxa de carbono e a alteração da taxa de atualização tarifária, para passar a incluir a oscilação do preço do gasóleo e dos custos com pessoal.

O gasóleo profissional permite o reembolso parcial do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos para as empresas de transportes de mercadorias elegíveis e previamente registadas na Autoridade Tributária.