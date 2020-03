Rolex encerra fábricas na Suíça devido a Covid-19

Desde terça-feira que todas as fábricas da marca de relógios de luxo Rolex estão paradas, na Suíça. Continuarão assim ao longo de dez dias, indica a Bloomberg. Tudo devido ao coronavírus, que está a criar desafios a uma indústria que já enfrenta os seus próprios problemas.

Em 2019, só as vendas de relógios inteligentes da Apple já ultrapassaram toda a indústria de relógios suíça, ultrapassando os números da TAG Heuer, Swatch ou da Tissot. A juntar à quebra de procura dos modelos tradicionais, visível na ultrapassagem da Apple, o aumento do ouro e o encerramento das lojas devido ao vírus fazem tremer a indústria de relógios. Só na Suíça, a indústria emprega 59 mil pessoas.

À Bloomberg, os analistas já indicam que a primeira metade do ano poderá ser o pior período de sempre para esta indústria. “O cenário é pior do que em 2008, já que não há nada que possa contrabalançar – a menos que haja alguma coisa no online”, indicou Luca Solca, da Sanford C. Bernstein, à Bloomberg.

Ainda antes de as fábricas da Rolex encerrarem, já a indústria sofria o impacto do vírus, especialmente nas exportações. Dados publicados esta quinta-feira mostram que as exportações de relógios suíços caíram em fevereiro para os números mais baixos dos últimos oito meses. Com o epicentro do vírus agora na Europa, as quebras podem ser ainda maiores este mês.

Com a incerteza a pairar no ar, a suíça Swatch, que preparou uma edição especial de relógio Omega para assinalar os Jogos Olímpicos de Tóquio, ainda não sabe se o evento poderá ser cancelado ou não.